Chantier de jeunes La Groutte La Groutte Catégories d’évènement: Cher

La Groutte

Chantier de jeunes La Groutte, 18 juillet 2022, La Groutte. Chantier de jeunes

Chemin de Paleteaux La Groutte Cher

2022-07-18 – 2022-07-27 La Groutte

Cher La Groutte Encadrés par des animateurs de Nature 18, les jeunes de 14 à 17 ans restaureront une pelouse calcaire en alternant travaux d’entretien du site et moments de détente pendant lesquels ils découvriront la biodiversité locale. +33 2 48 76 70 26 Encadrés par des animateurs de Nature 18, les jeunes de 14 à 17 ans restaureront une pelouse calcaire en alternant travaux d’entretien du site et moments de détente pendant lesquels ils découvriront la biodiversité locale. CAP Drevant La Groutte

La Groutte

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, La Groutte Autres Lieu La Groutte Adresse Chemin de Paleteaux La Groutte Cher Ville La Groutte lieuville La Groutte Departement Cher

La Groutte La Groutte Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-groutte/

Chantier de jeunes La Groutte 2022-07-18 was last modified: by Chantier de jeunes La Groutte La Groutte 18 juillet 2022 Chemin de Paleteaux La Groutte Cher

La Groutte Cher