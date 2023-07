Portes ouvertes du chantier de fouilles Inrap de Saint-Valérien pour les scolaires Chantier de fouilles Inrap de Saint-Valérien Saint-Valérien Catégories d’Évènement: Saint-Valérien

En mars 2023, un projet de construction d'une maison individuelle à Saint-Valérien a donné lieu à la réalisation de sondages archéologiques. Durant cette opération, les archéologues ont mis au jour les vestiges de bâtiments romains. La fouille archéologique menée par l'Inrap entre août et septembre permettra d'étoffer l'étude du site et offrira une rare occasion, pour les classes, de découvrir des vestiges antiques commentés par les archéologues.

Portes ouvertes du chantier de fouilles Inrap de Saint-Valérien pour les scolaires
Vendredi 15 septembre, 09h00
Chantier de fouilles Inrap de Saint-Valérien
13, rue du Gâtinais, 89150 Saint-Valérien
Saint-Valérien
Yonne
Réservation obligatoire, prévoir des chaussures et tenues adaptées.

