Chantier de débroussaillage La Hoguette, 8 octobre 2022, La Hoguette.

Chantier de débroussaillage La Hoguette

2022-10-08 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-08 16:30:00 16:30:00

La Hoguette Calvados La Hoguette

Couper des ronces et des arbustes sur les prairies humides et tourbeuses est indispensable pour préserver les milieux ouverts de la tourbière. Armés de vos outils et surtout de votre bonne humeur, venez participer à ce chantier d’entretien et nous aider à conserver sa biodiversité !

(Sur place/journée) – Niveau 1

La Hoguette

