Chantier d’automne : Prés de la Saye Périssac

Chantier d'automne : Prés de la Saye

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 12:30:00

Périssac Gironde Chantier d’installation de gites pour la faune terrestre par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

Le site du Prés de la Saye fait l’objet d’un programme de restauration depuis 2020 et la dernière phase de cette action est la pose de gites qui formera une lisière entre une prairie et une fruticée.

ℹ️ Inscription obligatoire : Pascal Tartary / p.tartary@cen-aquitaine.fr / 07 69 52 13 89

Pensez-y : Prévoir des gants

GRATUIT

Périssac

