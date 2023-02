Chantier d’automne Ménétréol-sur-Sauldre OT SAULDRE ET SOLOGNE Ménétréol-sur-Sauldre Catégories d’Évènement: Cher

Cher Ménétréol-sur-Sauldre Cher Puis, vous attaquerez le chantier avec au programme : bûcheronnage, déracinage de souches, dégommage de touradons, étrépage etc. Renseignements et inscription obligatoire avant le 20 octobre à midi au 02 48 83 00 28. Animation proposée par le conservateur bénévole du site dans le cadre des Chantiers d’automne. En début de matinée, Hervé, conservateur bénévole du site, vous emmènera faire un tour de la tourbière et de ses particularités. marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org +33 2 48 83 00 28 http://www.cen-centrevaldeloire.org/ OT Sauldre et Sologne

