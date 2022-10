Chantier « création de mares pour la biodiversité » et/ou balade à la découverte des mares Saint-Pierre Saint-Pierre Catégories d’évènement: Jura

2022-10-22 09:00:00 – 2022-10-22 16:30:00

De 9h à 12h, venez découvrir comment réaliser une mare de petite taille pour favoriser la biodiversité. Comment ça marche, quelles contraintes, avec quelle eau, quels matériaux ? Vous avez des questions et vouslez mettre en place une mare chez vous ? C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

A 13h30, nous poursuivons par une balade à la rencontre des mares de la commune afin de constater la biodiversité qu’elles abritent et leur importance dans le paysage local. Une faune et une flore spécifiques à observer tout en profitant des couleurs de l’automne dans le Grandvaux !

Animations gratuites organisées par le CPIE : inscription au 03 84 42 85 96 ou t.glandut@cpie-haut-jura.org

