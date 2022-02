Chantier communs : La Fresque du climat Caen, 18 mars 2022, Caen.

Chantier communs : La Fresque du climat Le 1901, la Maison des associations 8 rue Germaine Tillion Caen

2022-03-18 18:30:00 – 2022-03-18 Le 1901, la Maison des associations 8 rue Germaine Tillion

Caen Calvados

En partenariat avec l’association Vent d’Ouest, Territoires Pionniers propose un atelier dans le cadre de ses Chantiers Communs.

Basée sur les travaux du GIEC, La Fresque du Climat est un atelier d’intelligence collective qui permettra aux novices comme aux experts, de découvrir ou approfondir leurs connaissances des enjeux climatiques, socle commun indispensable pour repenser individuellement et collectivement nos lieux de vie.

Il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à l’action. En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue l’outil référence pour permettre aux individus et organisations de s’approprier le défi du changement climatique.

Les données sont tirées d’une base scientifique de référence, celle qui oriente aujourd’hui les choix des décideurs politiques et économiques. Ces rapports spéciaux commandés par l’ONU et l’Organisation mondiale de météorologie sont rédigés par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Parce qu’elle s’en tient aux données scientifiques solidement établies, La Fresque du Climat est un outil neutre et objectif.

En mobilisant l’intelligence collective du groupe, La Fresque du Climat permet à toutes et tous de s’approprier le sujet du changement climatique. La méthode d’animation vise à éviter une descente verticale du savoir, pour permettre à chacun de trouver sa place dans l’exercice. En retraçant les liens de cause à effets, les participant·es peuvent pour la première fois prendre du recul et comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité.

La Fresque sensibilise sans culpabiliser.Nombre de places limité – inscriptions

