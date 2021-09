Le Verdon-sur-Mer Le Verdon sur mer Gironde, Le Verdon-sur-Mer Chantier Claire de Bel Le Verdon sur mer Le Verdon-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Le Verdon sur mer, le vendredi 1 octobre à 10:00

Description :Dans le cadre de l’évènement “48h Nature” organisé par la région Nouvelle-Aquitaine, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à nettoyer le site naturel de la Lagune de Claire de Bel, zone humide au cœur de la forêt domaniale du Verdon-sur-Mer. Au programme : débroussaillage (ronces, arbustes) autour des zones de pontes des tortues Cistude et autour de la lagune pour éviter son assèchement et son comblement. Apporter des gants. Nous fournissons le matériel pour débroussailler, mais si vous souhaitez amener le vôtre cela pourra aussi être utile. Venez nous aider à ouvrir la lagune de Claire de Bel, zone humide exceptionnelle qui subit une fermeture progressive par les roseaux, ronces et saules Le Verdon sur mer 33123 Le Verdon-sur-Mer Gironde

2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T16:00:00

