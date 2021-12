Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Chantier citoyen de pose des sapins Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Capbreton Landes EUR Désireuse d’agir durablement pour la protection et la préservation du cordon dunaire, la Ville de Capbreton organise depuis 2016 l’opération « Un Sapin pour la Dune ». Plusieurs bennes ont été installées afin de collecter les sapins naturels après Noël. Les conifères ainsi récupérés sont ensuite déposés sur les zones fragilisées de la dune. Avec la collaboration des « Citoyens de la Dune » et de nos partenaires, un chantier éco-citoyen de pose aura lieu le samedi 15 janvier à partir de 9h sur la plage du Santocha à Capbreton (sous réserve des conditions météorologiques). Sur inscriptions Désireuse d’agir durablement pour la protection et la préservation du cordon dunaire, Capbreton organise depuis 2016 l’opération « Un Sapin pour la Dune ».

