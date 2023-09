« Chantier, Piano Vertical » : récital de piano en hauteur Chantier Brazza Bordeaux, 30 septembre 2023, Bordeaux.

« Chantier, Piano Vertical » : récital de piano en hauteur 30 septembre et 1 octobre Chantier Brazza Gratuit.

Suspendu à plus de 50 mètres de haut, au-dessus du chantier de Brazza l’auteur compositeur suisse Alain Roche convie les spectateur∙rices à un concert haut-perché.

D’abord plongé dans les sons du chantier que le compositeur a captés et retravaillés, le public en immersion dans le chantier devient ensuite le témoin de la prouesse de l’artiste : un ballet aérien où tournoient le piano à queue, la grue et l’interprète lui-même pour un récital classique de haut vol.

Dans cet entre-deux, nous apportons la vie et l’art, le temps de deux soirées de pleine lune, toujours près du fleuve.

Infos pratiques

Deux représentations : 30 septembre (22h) & 1er octobre (19h30)

Quartier Brazza

Gratuit

Chantier Brazza Rue Charles Chaigneau, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T22:00:00+02:00 – 2023-09-30T22:45:00+02:00

2023-10-01T19:30:00+02:00 – 2023-10-01T20:15:00+02:00

chantier piano

© Olivier Carrel