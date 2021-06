Sceaux MJC de Sceaux Hauts-de-Seine, Sceaux Chantier Bénévoles MJC de Sceaux Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Chantier Bénévoles MJC de Sceaux, 28 juin 2021-28 juin 2021, Sceaux. Chantier Bénévoles

du lundi 28 juin au vendredi 9 juillet à MJC de Sceaux

Le chantier bénévoles de l’été est de retour ! Après les supers réalisations d’il y a deux ans, cette année on réaménage la cour entre la MJC et les studios La Caisse Claire ! Izia et Morgane, nos supers services civiques ont préparé tout le projet et même déjà commencé les meubles en palettes aux Cinq Toits. Au programme de ces deux semaines donc réalisation et finitions de meubles en palettes, des fresques, du jardinage, de la déco pour la cour…et les locaux de la MJC. Il y en aura pour tous les goûts !

Gratuit sur inscription

Venez aider l’équipe à réaménager les locaux de la MJC ! MJC de Sceaux 21, rue des écoles sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T10:00:00 2021-06-28T18:00:00;2021-06-29T10:00:00 2021-06-29T18:00:00;2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T18:00:00;2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T18:00:00;2021-07-05T10:00:00 2021-07-05T18:00:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T18:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Étiquettes évènement : Autres Lieu MJC de Sceaux Adresse 21, rue des écoles sceaux Ville Sceaux lieuville MJC de Sceaux Sceaux