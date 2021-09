Rodemack Rodemack Moselle, Rodemack CHANTIER BÉNÉVOLE Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

CHANTIER BÉNÉVOLE 2021-09-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-04 Place de la Fontaine Grange des Amis des Vieilles Pierres

Rodemack Moselle Rodemack L’association des Amis des Vielles Pierres pour la Sauvegarde de Rodemack vous propose une journée “CHANTIER BÉNÉVOLE” pour préparer l’événement “Sous les remparts…la fête!” du 11 septembre 2021. contact@avp-rodemack.fr +33 3 82 51 25 01 http://www.avp-rodemack.fr/ OT CCCE dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

Lieu Rodemack Adresse Place de la Fontaine Grange des Amis des Vieilles Pierres Ville Rodemack