Rodemack Rodemack Moselle, Rodemack CHANTIER BÉNÉVOLE Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Rodemack

CHANTIER BÉNÉVOLE Rodemack, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rodemack. CHANTIER BÉNÉVOLE 2021-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-03 Place de la Fontaine Grange AVP

Rodemack Moselle Rodemack L’association des Amis des Vielles Pierres pour la Sauvegarde de Rodemack vous propose une journée « CHANTIER BÉNÉVOLE » pour restaurer certaines parties des remparts du village. contact@avp-rodemack.fr +33 3 82 51 25 01 http://www.avp-rodemack.fr/ OT CCCE dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rodemack Étiquettes évènement : Autres Lieu Rodemack Adresse Place de la Fontaine Grange AVP Ville Rodemack lieuville 49.46772#6.23515