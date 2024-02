Chantier bénévole restauration de pelouses sèches Auros, samedi 24 février 2024.

Chantier bénévole restauration de pelouses sèches Auros Gironde

Participez à la restauration d’une pelouse sèche sur le coteau de Monco coupe et débroussaillage de petits ligneux.

Apportez vos gants et vos outils, on s’occupe du café et des petits gâteaux ! Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Inscription obligatoire.

Participez à la restauration d’une pelouse sèche sur le coteau de Monco coupe et débroussaillage de petits ligneux.

Apportez vos gants et vos outils, on s’occupe du café et des petits gâteaux ! Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Inscription obligatoire. EUR.

Sentier de Monco

Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine j.goblot@cen-na.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 09:30:00

fin : 2024-02-24 12:00:00



L’événement Chantier bénévole restauration de pelouses sèches Auros a été mis à jour le 2024-01-24 par OT de l’Entre-deux-Mers