2023-09-30 09:00:00 – 2023-09-30 13:00:00

Venez découvrir le marais des Rouches, situé aux confins de la vallée de la Riasse. Aidez-nous à restaurer cette zone humide et à en préserver la biodiversité au cours d'un chantier bénévole. Les travaux consisteront à couper de jeunes arbres et arbustes qui menacent d'envahir le site, à faucher la végétation luxuriante et à retirer les branches mortes du cours d'eau. Collation à 13h00 offerte Par le CPIE. Prévoir des bottes, des gants et des sécateurs de forces si vous en disposez.

