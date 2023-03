Chantier bénévole de nettoyage du havre de St Germain/Ay, 11 mars 2023, Créances Créances.

Chantier bénévole de nettoyage du havre de St Germain/Ay

Créances Manche

2023-03-11 – 2023-03-11

Créances

Manche

Créances

Dans le cadre du « Mois des havres » et de l’opération « Plages vivantes » et avec le soutien de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le conseil départemental de la Manche et la région Normandie, le CPIE du Cotentin propose un chantier bénévole de nettoyage du havre de St Germain/Ay le samedi 11 mars 2023. Gratuit. Prévoir bottes, gants et sacs poubelle fournis.

Rendez-vous à 15 h parking Pointe du Becquet à Créances. Inscription au 02 33 46 37 06

Créances

