Chantier bénévole de nettoyage du havre de Geffosses, 18 mars 2023, Geffosses Geffosses.

Chantier bénévole de nettoyage du havre de Geffosses

Geffosses Manche

2023-03-18 14:00:00 – 2023-03-18 16:30:00

Geffosses

Manche

Geffosses

Dans le cadre du « Mois des havres » et de l’opération « Plages vivantes » et avec le soutien de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le conseil départemental de la Manche et la région Normandie, le CPIE du Cotentin propose un chantier bénévole de nettoyage du havre de Geffosses le samedi 18 mars 2023, avec la Fédération des Chasseurs de la Manche. Gratuit. Prévoir bottes, gants et sacs poubelle fournis.

Rendez-vous à 14 h lieu-dit la Barboterie à Geffosses. Inscription au 02 33 46 37 06

Dans le cadre du « Mois des havres » et de l’opération « Plages vivantes » et avec le soutien de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le conseil départemental de la Manche et la région Normandie, le CPIE du Cotentin propose un chantier bénévole de nettoyage du havre de Geffosses le samedi 18 mars 2023, avec la Fédération des Chasseurs de la Manche. Gratuit. Prévoir bottes, gants et sacs poubelle fournis.

Rendez-vous à 14 h lieu-dit la Barboterie à Geffosses. Inscription au 02 33 46 37 06

Geffosses

dernière mise à jour : 2023-03-06 par