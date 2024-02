Chantier bénévole à Nespouls Nespouls, jeudi 15 février 2024.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise un chantier bénévole curage et réouverture de mare.

Curage et remise en lumière d’une mare communale de Nespouls, en collaboration avec les Amis du Causse

Gratuit Rendez-vous au Lieu-dit la Charbonnière, Nespouls

Inscription obligatoire Bruno Labrousse 06.95.67.37.46 / 05.55.03.09.00 / b.labrousse@cen-na.org

Prévoir vêtements adaptés à la météo, pelles, crocs, fourches, sécateurs à main et sécateurs à bras…et pique-nique tiré du sac pour partager un moment convivial! .

Début : 2024-02-15 09:30:00

fin : 2024-02-15

La Charbonnière

Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

