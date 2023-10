Partons à la découverte du chantier Audessa ! Chantier Audessa Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Partons à la découverte du chantier Audessa ! Chantier Audessa Lyon, 14 octobre 2023, Lyon. Partons à la découverte du chantier Audessa ! Samedi 14 octobre, 10h00 Chantier Audessa Gratuit sur inscription Partons à la découverte du chantier Audessa ! Que se passe-t-il sur le chantier ? Pourquoi a-t-on choisi de conserver le bâtiment d’origine ? Quelles solutions sont mises en oeuvre pour rendre ce bâtiment durable ? Quelles sont les différences entre recyclage et réemploi ?

Imagine ensuite avec nous ton projet pour ce bâtiment à partir des éléments conservés à travers une maquette et des matériaux de récupération.

Age : de 7 ans à 13 ans.

Durée : 2h

Horaire : de 10h à 12h

Tarif : Atelier gratuit sur inscription

Renseigenements : c.lefebvre-cubizolles@chicdelarchi.fr ou 06 24 35 77 59 Chantier Audessa Rue Desaix 69003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 24 35 77 59 https://www.chicdelarchi.fr/en-ce-moment [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/chic-de-l-archi/evenements/partons-a-la-decouverte-du-chantier-audessa »}] [{« link »: « mailto:c.lefebvre-cubizolles@chicdelarchi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

