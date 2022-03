Chantier 14-18ans Boit’J • Parc du Manoir Cugnaux Catégories d’évènement: Cugnaux

Chantier 14-18ans

du lundi 2 mai au vendredi 6 mai à Boit'J • Parc du Manoir, Cugnaux

Le service jeunesse propose aux jeunes de la commune une contrepartie financière en échange de leur investissement lors d'un chantier d'embellissement de la commune. Le chantier leur permettra de découvrir le travail en collectivité dans un cadre réglementé et dans une ambiance d'équipe. Les jeunes doivent être disponibles pendant toute la deuxième semaine des vacances de Printemps. Pour candidater, il est nécessaire d'avoir entre 16 et 18 ans au moment de la signature du contrat et de retourner un dossier de candidature complet.

