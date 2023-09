Bougez-Dansez – Chanteuges Chanteuges – Bougez-Dansez Chanteuges Catégories d’Évènement: Chanteuges

Haute-Loire Bougez-Dansez – Chanteuges Chanteuges – Bougez-Dansez Chanteuges, 18 octobre 2023, Chanteuges. Bougez-Dansez – Chanteuges Mercredi 18 octobre, 14h00 Chanteuges – Bougez-Dansez Le Bougez-Dansez est un événement grand public mêlant des messages de prévention en santé sous forme d’un Quiz interactif intercalant des temps d’initiation à la danse. Quatre bienfaits de la danse sur la santé sont abordés : le bien vieillir ;

la mémoire ;

l’énergie ;

le lien social. Renseignements et inscription au 04.71.77.26.51 Chanteuges – Bougez-Dansez 1 rue des bords de Desges 43300 CHANTEUGES Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00 ARSEPTAuvergne préventionsanté Détails Catégories d’Évènement: Chanteuges, Haute-Loire Autres Lieu Chanteuges - Bougez-Dansez Adresse 1 rue des bords de Desges 43300 CHANTEUGES Ville Chanteuges Departement Haute-Loire Lieu Ville Chanteuges - Bougez-Dansez Chanteuges latitude longitude 45.072747;3.531904

Chanteuges - Bougez-Dansez Chanteuges Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chanteuges/