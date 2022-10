Chanter l’icone

Chanter l’icone, 26 novembre 2022, . Chanter l’icone



2022-11-26 – 2022-11-26 EUR Musicatreize, Roland Hayrabedian et Michel Petrossian présenteront à l’occasion de ce concert l’enregistrement monographique des œuvres du compositeur écrites pour l’ensemble (label L’Empreinte Digitale) « Trois amours », dans un programme spirituel mêlant Orient et Occident.



« Motets » Giovanni Pierluigi da Palestrina

« Quatre motets pour un temps de Noël » Francis Poulenc

« Asmara » Jean-Louis Florentz

« Chanter l’icône » Michel Petrossian – version de concert



Ensemble Musicatreize

Roland Hayrabedian, direction





Autour du concert :

17 novembre à 19h : Les jeudis de l’IESM – Concert gratuit

24 novembre : Interventions scolaires de Michel Petrossian, compositeur

25 novembre à 18h30 : Conférence, rencontre avec Michel Petrossian

Pourquoi et comment composer de la musique aujourd’hui ?

26 novembre à 18h30 : Conférence, rencontre avec Michel Petrossian

La voix comme lien entre les siècles silencieux Musicatreize, Roland Hayrabedian et Michel Petrossian présenteront à l’occasion de ce concert l’enregistrement monographique des œuvres du compositeur écrites pour l’ensemble « Trois amours ». dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville