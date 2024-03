Chanter et danser à la Renaissance Espace Lamartine Hauts de Bienne, vendredi 12 avril 2024.

Chanter et danser à la Renaissance Espace Lamartine Hauts de Bienne Jura

Les élèves des écoles primaires et orchestres à l’école de Longchaumois et Morbier présentent leur travail sur les danses et les chants de la Renaissance. Ils sont accompagnés par la violoniste Odile Edouard et le danseur et flûtiste Renaud Charles.

Entrée libre. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12 19:00:00

Espace Lamartine 5 Rue Lamartine

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Chanter et danser à la Renaissance Hauts de Bienne a été mis à jour le 2024-03-26 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA MOREZ