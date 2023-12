Collecte de Sang sur RV organisé par l’EFS avec l’ADSB Chantepie salle Pierre Fouré maison pour tous Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine Collecte de Sang sur RV organisé par l’EFS avec l’ADSB Chantepie salle Pierre Fouré maison pour tous Chantepie, 10 janvier 2024, Chantepie. Faite un don, le plus beau cadeau de Noël pour 3 malades ou 3 blessés. Un don peut sauver ou soigner 3 personnes. Inscrivez-vous directement sur la plateforme: https://efs.link/X7DBg Mercredi 10 janvier 2024, 14h30 1

http://dondesang.efs.santé.fr

Du 2024-01-10 14:30 au 2024-01-10 19:00. N’hésitez plus en cette période de bonne résolution, faite un très beau cadeau. Venez faire un don de sang!

Nous pourrons sauver ou soigner 3 personnes avec chacun des ingrédients du sang. Chaque jour 600 dons sont nécessaires chaque jour, pour répondre aux besoins des patients en Bretagne.

Pour donner, vous pouvez choisir votre horaire en vous inscrivant directement, dès aujourd’hui, pour la collecte du mercredi 10 janvier 2024 sur la plateforme :

https://efs.link/X7DBg,

ou prendre rendez-vous sur le site : dondesang.efs.santé.fr

Donnons au sang le pouvoir de soigner

Après une petite visite médicale, vous pourrez donner, nous vous offrirons ensuite une très bonne collation. salle Pierre Fouré maison pour tous 86 avenue andré bonnin Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine

