A l’origine Salle des Deux Ruisseaux 19, av des Deux Ruisseaux, 2 juin 2023, Chantepie. film de Xavier Giannoli 2009 – 130 mn Vendredi 2 juin, 20h00 1 Du 2023-06-02 20:00 au 2023-06-02 22:30. A L’ORIGINE

film de Xavier Giannoli (2009) avec François Cluzet, Gérard Depardieu et Emmanuelle Devos – 130 mn A la suite d’un quiproquo, un petit escroc est confondu avec un cadre important du bâtiment par les habitants d’une petite ville minée par le chômage. Il leur promet de reprendre le chantier d’une portion d’autoroute qui pourrait relancer l’activité économique de la région… Inspiré d’un fait divers réel, le quatrième long métrage de Xavier Giannoli mêle savamment la fable humaniste au film social, porté par une troupe d’acteurs criant de vérité, notamment un François Cluzet dont c’est certainement un des meilleurs rôles. Salle des Deux Ruisseaux 19, av des Deux Ruisseaux 35135 CHANTEPIE Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine

