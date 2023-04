Raison et sentiments Salle des Deux Ruisseaux 19, av des Deux Ruisseaux Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Raison et sentiments

film d'Ang Lee – 1995 – 130 mn
Vendredi 12 mai, 20h00

film d’Ang Lee (1995) avec Emma Thompson, Hugh Grant, Kate Winslet et Alan Rickman – 130 mn Une veuve déshéritée déménage dans un cottage isolé avec ses deux filles, rapidement courtisées par des prétendants. Mais les deux jeunes filles déchantent peu à peu, alors que les révélations s’accumulent… Adapté du célèbre roman de Jane Austen, le film d’Ang Lee restitue à merveille l’univers de l’écrivaine et de ses héroïnes, ballottées entre leurs passions amoureuses et les codes rigides de l’aristocratie britannique, le tout servi par un casting d’interprètes tout en subtilité. Salle des Deux Ruisseaux 19, av des Deux Ruisseaux 35135 CHANTEPIE Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine

