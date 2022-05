Un Weekend à la Rue – Concert Les Frères Jacquard Place des Marelles Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Un Weekend à la Rue – Concert Les Frères Jacquard Place des Marelles, 23 mai 2019 19:30, Chantepie. Jeudi 23 mai 2019, 19h30 Sur place Tout public – Gratuit Evénement intercommunal autour des arts de la rue – Du jeudi 23 au dimanche 26 mai Apéro jazz avec l’école de musique et danse du Suet suivi de … Les Frères Jacquard en Jacquaravane Les Frères Jacquard, trio de musiciens – chanteurs, improbables, proposent un spectacle mêlant musique et humour, performances vocales et improvisations théâtrales, élégance vestimentaire et extravagance assumée. Amoureux du camping et des grands espaces, les Frères Jacquard décident de transformer l’ancestrale caravane familiale en véritable Olympia sur roulettes : Son, lumière, effets pyrotechniques, décor, tout y est ! Un show burlesque à la croisée du concert et du spectacle. Le Weekend à la rue est organisé par les Communes de Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-Seiche, avec le soutien de Rennes Métropole. Tout le programme est disponible sur : www.unweekendalarue.fr Place des Marelles 35135 Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine jeudi 23 mai 2019 – 19h30 à 22h00

