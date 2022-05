Rencontre avec Olena Uutai // samedi 5 octobre à 11h Médiathèque de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Rencontre avec Olena Uutai // samedi 5 octobre à 11h Médiathèque de Chantepie, 5 octobre 2019 11:00, Chantepie. Samedi 5 octobre 2019, 11h00 Sur place gratuit – réservation obligatoire – jauge limitée mediatheque@ville-chantepie.fr, 0299410567 [COMPLET] Chamane de Sibérie – Concert acoustique dans le cadre du festival “Le Grand Soufflet” [CONCERT COMPLET] Originaire de la ville de Yakutsk, République de Sakha (Yakoutie) en Russie, OLENA Podluzhnaya, UUTAI, est internationalement reconnue comme une artiste d’inspiration chamanique, virtuose de la guimbarde khomus. En Yakoutie, on considère que cette guimbarde entièrement forgée à la main peut transmettre les sentiments d’une personne tout en imitant les sons de la nature. Olena Uutai apporte un crédit indéniable à cette croyance. Sa maîtrise de l’instrument est saisissante, au même titre que sa faculté à reproduire le chant des oiseaux, le hurlement du loup, le hennissement du cheval et bien d’autres sons de la nature. Inscription en ligne Médiathèque de Chantepie Maison Pour Tous, 86 avenue André Bonnin, 35135 Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine samedi 5 octobre 2019 – 11h00 à 12h00 homjus

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque de Chantepie Adresse Maison Pour Tous, 86 avenue André Bonnin, 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville Médiathèque de Chantepie Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

Médiathèque de Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Rencontre avec Olena Uutai // samedi 5 octobre à 11h Médiathèque de Chantepie 2019-10-05 was last modified: by Rencontre avec Olena Uutai // samedi 5 octobre à 11h Médiathèque de Chantepie Médiathèque de Chantepie 5 octobre 2019 11:00 chantepie Médiathèque de Chantepie Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine