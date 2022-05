Projection de Courts métrages Médiathèque de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Projection de Courts métrages Médiathèque de Chantepie, 12 octobre 2019 11:00, Chantepie. Samedi 12 octobre 2019, 11h00 Sur place Gratuit – réservation obligatoire – jauge limitée mediatheque@ville-chantepie.fr, 02.99.41.05.67 – Dans le cadre du Festival “Le Grand Soufflet” Le Grand Soufflet vous a concocté un programme de 5 courts métrages autour du thème de l’accordéon, à déguster en famille à partir de 4 ans. Mobile de Verena Fels Le hibou et le lemming : une légende eskimo de Co Hoedeman Cupidon des élèves de l’Esma de Montpellier Shaman de Echo Henoche Îlot de Nicolas Brault **Durée** : 32 minutes. [Inscription en ligne.](https://framaforms.org/projection-dans-le-cadre-du-grand-soufflet-samedi-12-octobre-a-11h-1561818341) Médiathèque de Chantepie Maison Pour Tous, 86 avenue André Bonnin, 35135 Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine samedi 12 octobre 2019 – 11h00 à 12h00 2019_LGSoufflet_AFF_visuel

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque de Chantepie Adresse Maison Pour Tous, 86 avenue André Bonnin, 35135 Chantepie Ville Chantepie Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Médiathèque de Chantepie Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

Médiathèque de Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Projection de Courts métrages Médiathèque de Chantepie 2019-10-12 was last modified: by Projection de Courts métrages Médiathèque de Chantepie Médiathèque de Chantepie 12 octobre 2019 11:00 chantepie Médiathèque de Chantepie Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine