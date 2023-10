Atelier Danse Parents-Enfants Manoir des Petites Vendanges Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine Atelier Danse Parents-Enfants Manoir des Petites Vendanges Chantepie, 16 février 2024, Chantepie. Pour les petites sections / moyennes sections Vendredi 16 février 2024, 17h30 1

https://framaforms.org/inscription-atelier-danse-parent-enfant-1629818213

Du 2024-02-16 17:30 au 2024-02-16 18:30. Animés par Chrystèle, professeur de danse au Suet, ces ateliers sont l’occasion de vous offrir une bulle de danse avec votre enfant.

Dans une démarche ludique et créative, l’idée est de partager des moments simples mais privilégiés.

Inscription sur le site du Suet : ww.cri-suet.fr Manoir des Petites Vendanges 27 avenue André Bonnin – 35135 CHANTEPIE Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine

0299414677 Détails Catégories d’Évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Manoir des Petites Vendanges Adresse 27 avenue André Bonnin - 35135 CHANTEPIE Ville Chantepie Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Manoir des Petites Vendanges Chantepie latitude longitude 48.090262;-1.622602

Manoir des Petites Vendanges Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/