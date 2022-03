après-midi dansant maison pour tous de chantepie 86 avenue andré bonnin 35135 chantepie Chantepie Catégorie d’évènement: Chantepie

après-midi dansant maison pour tous de chantepie 86 avenue andré bonnin 35135 chantepie, 27 mars 2022 14:00, Chantepie. Dimanche 27 mars, 14h00 Sur place 5€ dimdanse35@gmail.com dimanche après-midi dansant le dimanche 27 mars à partir de 14h venez enflammer le dancefloor en notre compagnie, sur des rythmes disco, rock, funk, soleil…

entrée 5€ – réservé aux plus de 18 ans.

Maison pour tous de chantepie (35) 86 avenue andré bonnin -35135 chantepie

