Dimanche après-midi dansant Maison pour Tous – 86 avenue André Bonnin 35135 CHANTEPIE, 20 février 2022 14:00, Chantepie. Dimanche 20 février, 14h00 Sur place 5€ dimdanse35@gmail.com dimanche après-midi dansant nous sommes une association sur Chantepie (35) qui organise des dimanches après-midis dansants.

une fois par mois venez enflammer le dance-floor en notre compagnie sur des rythmes disco, rock, soleil, valses etc..

entrée 5€ – passe sanitaire obligatoire pour le moment – réservé aux plus de 18 ans. Maison pour Tous – 86 avenue André Bonnin 35135 CHANTEPIE 86 AVENUE ANDRE BONNIN – 35135 CHANTEPIE 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine dimanche 20 février – 14h00 à 18h00

