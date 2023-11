Fête de Noël LES MARELLES CHANTEPIE Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine Fête de Noël LES MARELLES CHANTEPIE Chantepie, 17 décembre 2023, Chantepie. Fête de Noël Dimanche 17 décembre, 11h00 1 Du 2023-12-17 11:00 au 2023-12-17 20:00. 17 décembre 2023 11h concert gratuit au complexe des deux ruisseaux avec Le GLOB orchestre musiques du monde à danser 15h30 spectacle jeune public, magie , jonglerie, clownerie, gratuit pour les enfants – 5€ / adulte

complexe des deux ruisseaux arrivée du père Noël 17h30 église 18h30 place des Marelles

LES MARELLES CHANTEPIE PLACE DES MARELLES Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine

