Visite de ferme et pique nique partagé Le Pré Chantepie

Une visite de notre ferme péri-urbaine, Le Pré, suivi d'un pique nique sous forme d'auberge espagnol où chacun·e ramène un petit quelque à manger.

Vendredi 28 juillet, 11h00

Le Pré
3 Allée du Pré du Pont, Chantepie, France
Chantepie 35135

