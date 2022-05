Jet Black Pearl // mercredi 9 octobre // à La Pie Muette La Pie Muette – bar restaurant Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Jet Black Pearl // mercredi 9 octobre // à La Pie Muette La Pie Muette – bar restaurant, 9 octobre 2019 19:30, Chantepie. Mercredi 9 octobre 2019, 19h30 Sur place Gratuit – pas de réservation culture@ville-chantepie.fr, 0771440098 Concert dans le cadre du Festival “Le Grand Soufflet” La chanteuse néerlandaise Jetty Swart trouva un jour un accordéon à Prague, l’embarqua avec elle à Montpellier, d’où elle partit vers des concerts dans toute l’Europe puis aux Etats-Unis. Aujourd’hui, elle continue ses voyages, entre Portland et Amsterdam, chantant de Pékin à Edimbourg ses histoires, souvent en anglais, mais aussi en néerlandais et en français. Elle crée des boucles avec de la percussion vocale, la flûte, des bouteilles en plastique et des cochons en caoutchouc, tout en s’accompagnant à l’accordéon. La Pie Muette – bar restaurant 63 Avenue André Bonnin, 35135 Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine mercredi 9 octobre 2019 – 19h30 à 21h00 mir_knipoog

Détails Heure : 19:30 - 21:00 Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Pie Muette - bar restaurant Adresse 63 Avenue André Bonnin, 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville La Pie Muette - bar restaurant Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

La Pie Muette - bar restaurant Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Jet Black Pearl // mercredi 9 octobre // à La Pie Muette La Pie Muette – bar restaurant 2019-10-09 was last modified: by Jet Black Pearl // mercredi 9 octobre // à La Pie Muette La Pie Muette – bar restaurant La Pie Muette - bar restaurant 9 octobre 2019 19:30 chantepie La Pie Muette - bar restaurant Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine