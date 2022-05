Fête de la Musique et Feu d’artifice Coulée verte, Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Fête de la Musique et Feu d’artifice Coulée verte, Chantepie, 21 juin 2019 18:30, Chantepie. Vendredi 21 juin 2019, 18h30 Sur place Place des Marelles, Maison Pour Tous, Coulée verte, Dalle du Victoria Musiciens amateurs, chorales et groupes associatifs se mélangeront gaiement à l’occasion de cette soirée qui sera clôturée par le traditionnel feu d’artifice sur le plan d’eau. Le programme : Sur la Coulée Verte 20h30 : Conservatoire Intercommunal du Suet : groupes Musiques Actuelles, accompagnés d’un orchestre à cordes 22h : The Sugar Family : venez danser et chanteravec The Sugar Family, qui porte avec enthousiasme et fraîcheur les belles couleurs de la folk song américaine et bluegrass … un voyage dans l’Amérique des années trente. 23h30 : feu d’artifice Sur la place Place des Marelles…. 18h : Conservatoire Intercommunal du Suet 20h : OPAKUNA – musique des Andes 21h : Gornaïss et Cantharella – musiques et danses de Bretagne et d’ailleurs Sous le préau de la Maison Pour Tous 21h : Chorale Chantepie Chante Sur la Dalle du Victoria A partir de 19h : Les Indés (rock), Ty Ann O Drayno (trad.) Concerts organisés par Chante.Comm A noter : Le jeudi 20 à 20h45, rendez vous à l’église pour un concert des Amis de l’orgue. Coulée verte, Chantepie chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine vendredi 21 juin 2019 – 18h30 à 00h00 Service communication / Mairie de Chantepie

