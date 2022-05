TALISK // 7 octobre 2018 // 17h Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

TALISK // 7 octobre 2018 // 17h Complexe sportif des Deux Ruisseaux, 7 octobre 2018 17:00, Chantepie. Dimanche 7 octobre 2018, 17h00 Sur place Tarifs : 6€ / 8€ culture@ville-chantepie.fr, 0771440098 Concert de la musique écossaise dans le cadre du Festival “Le Grand Soufflet” Repérés lors du Festival Interceltique de Lorient, ces artistes écossais ont enflammé la scène pour la grande nuit de l’Écosse. Il est des musiciens dont l’énergie peut soulever des montagnes, comme promis, le meilleur de l’Écosse celtique est là. Le trioTalisk a été élu meilleur groupe de l’année et a remporté le MG Alba Scots Trad Music Awardsen 2017. Le musicien et leader du groupe Mohsen Amini est considéré actuellement comme le tout meil­leur joueur de concertina. Complexe sportif des Deux Ruisseaux 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine

