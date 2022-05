Sortie de chantier… Rencontre autour du spectacle L’Air du Large, en cours de création Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Sortie de chantier… Rencontre autour du spectacle L’Air du Large, en cours de création Complexe sportif des Deux Ruisseaux, 17 mai 2019 11:00, Chantepie. Vendredi 17 mai 2019, 11h00 Sur place Entrée libre culture@ville-chantepie.fr Suite à une résidence de travail accueillie par le service culturel de la Commune, Daniel Berthelot présente une étape de son travail sur ce spectacle qui sera créé en 2019-2020. Suite à une résidence accueillie par le service culturel de la Commune, Daniel Berthelot présente une étape de son travail sur ce spectacle qui sera créé en 2019-2020. “Octave rêve de partir en voyage, de traverser la mer, et – qui sait ? – ce qu’il y a au delà. Pour affronter ses peurs et s’évader, son imagination est sans limite. D’un simple gant, il démarre une aventure en complicité avec le public…” Tel est le point de départ de ce projet. Rendez-vous le 17 mai pour découvrir la suite et les coulisses de la création, devenir spectateur-cobaye (vos avis comptent !) et échanger avec l’artiste. Complexe sportif des Deux Ruisseaux 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine

Salle polyvalente vendredi 17 mai 2019 – 11h00 à 12h00 Céline DORMOY

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Complexe sportif des Deux Ruisseaux Adresse 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie Ville Chantepie Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Sortie de chantier… Rencontre autour du spectacle L’Air du Large, en cours de création Complexe sportif des Deux Ruisseaux 2019-05-17 was last modified: by Sortie de chantier… Rencontre autour du spectacle L’Air du Large, en cours de création Complexe sportif des Deux Ruisseaux Complexe sportif des Deux Ruisseaux 17 mai 2019 11:00 chantepie Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine