Piletta remix, un spectacle radiophonique Complexe sportif des Deux Ruisseaux, 20 octobre 2017 14:15, Chantepie. Vendredi 20 octobre 2017, 14h15 Sur place Renseignements auprès du service culturel municipal 0771440098, culture@ville-chantepie.fr Une fiction radiophonique live, du théâtre pour les oreilles ou de la radio pour les yeux, ou les deux. Par le Collectif Wow ! (Belgique) Dans le cadre du Festival Marmaille : « C’est pas vrai, c’est pas vrai, c’est pas vrai, les adultes c’est vraiment des trouillards ! » Une fiction radiophonique live, un conte initiatique qui voit son héroïne braver tous les dangers d’un monde qui lui est inconnu, le monde des adultes, pour sauver sa grand-mère malade. C’est du théâtre pour les oreilles ou de la radio pour les yeux, ou les deux. Séance scolaire. Quelques places accessibles en tout public : renseignements auprès du service culturel municipal 07.71.44.00.98 – culture@ville-chantepie.fr Complexe sportif des Deux Ruisseaux 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine

