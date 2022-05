Les BLUECHARMS // Canada // samedi 5 octobre à 20h30 Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Les BLUECHARMS // Canada // samedi 5 octobre à 20h30 Complexe sportif des Deux Ruisseaux, 5 octobre 2019 20:30, Chantepie. Samedi 5 octobre 2019, 20h30 Sur place tarif : 8€/6€ culture@ville-chantepie.fr, 0771004498 concert Folk – Bluegrass dans le cadre du festival “Le Grand Soufflet” Les Bluecharms sont quatre jeunes femmes de la région de la rivière Restigouche. La fusion éclectique de deux nomades à temps partiel et deux mamans à temps plein se transforme en énergie musicale étonnante, heureux mélange de folie et de stabilité. On pourrait qualifier leur musique de Gypsy, Folk, Rock, Rockabilly, Bluegrass, Country ou Traditionnel mais pourquoi ne pas tout simplement appeler ça par son nom ; du Bluecharms ! PARTENARIAT AVEC LES AMIS DE L’ORGUE Concert Soprano et orgue le 6 octobre – Concert Les Bluecharms le 5 octobre Sur présentation d’un premier billet = le 2nd à tarif réduit Complexe sportif des Deux Ruisseaux 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine

Salle polyvalente samedi 5 octobre 2019 – 20h30 à 22h00 Bluecharms

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Complexe sportif des Deux Ruisseaux Adresse 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie Ville Chantepie Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Les BLUECHARMS // Canada // samedi 5 octobre à 20h30 Complexe sportif des Deux Ruisseaux 2019-10-05 was last modified: by Les BLUECHARMS // Canada // samedi 5 octobre à 20h30 Complexe sportif des Deux Ruisseaux Complexe sportif des Deux Ruisseaux 5 octobre 2019 20:30 chantepie Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine