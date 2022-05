Concert « Ol’Savannah » (Québec) Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Concert « Ol’Savannah » (Québec) Complexe sportif des Deux Ruisseaux, 8 octobre 2017 17:00, Chantepie. Dimanche 8 octobre 2017, 17h00 Sur place Réservations culture@ville-chantepie.fr, 0771440098 Concert folk / roots / blues dans le cadre du festival Le Grand Soufflet Ils arrivent tout droit de Montréal, ils puisent leur inspiration dans l’univers du blues, ils remettent au goût du jour les mélodies de la Louisiane ou du Mississipi : le Grand Soufflet sera une occasion unique de découvrir à Chantepie Ol’Savannah, et de partir en voyage avec eux dans les musiques folk américaines. Coup de cœur à découvrir entre amis ou en famille ! Toute la programmation du Grand Soufflet à découvrir sur : www. legrandsoufflet.fr Complexe sportif des Deux Ruisseaux 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine

Salle polyvalente dimanche 8 octobre 2017 – 17h00 à 20h00

Détails Heure : 17:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Complexe sportif des Deux Ruisseaux Adresse 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie Ville Chantepie lieuville Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Concert « Ol’Savannah » (Québec) Complexe sportif des Deux Ruisseaux 2017-10-08 was last modified: by Concert « Ol’Savannah » (Québec) Complexe sportif des Deux Ruisseaux Complexe sportif des Deux Ruisseaux 8 octobre 2017 17:00 chantepie Complexe sportif des Deux Ruisseaux Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine