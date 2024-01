Le Sommeil, Le Rêve Complexe des Deux Ruisseaux Chantepie, samedi 27 janvier 2024.

Le Sommeil et les Rêves sont les thèmes choisis par l’équipe du Suet pour guider le travail artistique et pédagogique avec les élèves.

On retrouvera ici autour de cette thématique les orchestres à cordes, les orchestres d’harmonie, ainsi qu’une création croisée de l’ensemble de violoncelles et de l’atelier chorégraphique de cycle 1.

Complexe des Deux Ruisseaux
Avenue des Deux Ruisseaux
35135 Chantepie