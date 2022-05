Abri Voyageur Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Abri Voyageur Chantepie, 23 septembre 2017 14:30, Chantepie. Samedi 23 septembre 2017, 14h30 Sur place culture@ville-chantepie.fr Théâtre de rue intimiste pour spectateurs en arrêt de bus Par la compagnie Les Grands Moyens Presque rien n’est prévu pour s’arrêter dans l’espace public. C’est en partant de ce constat que la Compagnie Les Grands Moyens a imaginé un spectacle qui se déroulerait dans les abribus, pour proposer à ceux qui attendent de devenir des spectateurs éphémères de petites scènes qui se déroulent juste à côté, ou sur le trottoir d’en face… L’espace d’une semaine, Chantepie devient le terrain d’expérimentation de ce projet pas banal… A découvrir en attendant votre bus ! Rendez-vous à l’arrêt de bus “Mairie” Plus d’information auprès du service culturel de la Mairie de Chantepie : culture@ville-chantepie.fr Chantepie Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine samedi 23 septembre 2017 – 14h30 à 16h30

