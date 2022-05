“Nous sommes de passage” // samedi 29 septembre 2018 // 20h Atrium Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

“Nous sommes de passage” // samedi 29 septembre 2018 // 20h Atrium, 29 septembre 2018 20:00, Chantepie. Samedi 29 septembre 2018, 20h00 Sur place Réservations : Service culturel – Mairie de Chantepie / Tarifs : 5€ /2€50 culture@ville-chantepie.fr, 0771440098 Spectacle avec la participation des habitants de Chantepie Vide-grenier clownesque et poétique – Première expérimentation publique Par la Compagnie « Si tu t’imagines » – Laurence POUEYTO « Qu’est-ce que les habits usés racontent de nos fantômes ? Qu’est-ce que les fripes portent comme histoire ? En quoi peuvent-elles déclencher le souvenir ? » C’est à partir de ces questions que la clowne, auteure, metteur en scène Laurence Poueyto a imaginé une braderie qui se transformerait peu à peu en un défilé existentiel où les « comédiens-boutiquiers » font revivre mille et une existences singulières. La Compagnie s’installe donc à Chantepie pour quelques mois pour y travailler avec ses habitants, le temps de collecter des récits, le temps de mobiliser des « spectateurs-acteurs complices », le temps d’écrire, de répéter, de créer pour enfin donner naissance au spectacle… Réservations : Service culturel – Mairie de Chantepie Atrium 10 avenue des Méliettes 35135 Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine samedi 29 septembre 2018 – 20h00 à 21h00

