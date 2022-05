Ma Place à Table Par Les Frères Pablof – Petite forme, Marionnette documentaire – A partir de 8 ans Atrium Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ma place à table est le premier volet d'un projet autour des familles. En interrogeant notre place à table, les Frères Pablof questionnent plus largement l'esprit de famille, sa représentation, sa multiplicité. Tous les ingrédients sont là pour faire du théâtre, pour jouer avec la cuisine familiale ou l'art d'accommoder les restes ! « Je me souviens des repas de familles où, 13 à table, on rajoutait un couvert. Je me souviens du jour où c'est mon petit frère qui a pris ma place près de ma mère. Je me souviens des disputes avec mon frère, pour savoir qui, les jours pairs, serait de corvée de lave-vaisselle. Je me souviens du rire tonitruant de mon grand-père qui me figeait le nez dans mon assiette. Je me souviens ado, de manger à la droite de mon père, de façon à ce que nos regards ne se croisent jamais… »

