Chaque année la société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine organise le salon Délices des plantes dans le parc du Pont-des-Arts à Cesson-Sévigné. Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la nature, Chantepie sera de la partie, comme sept autres villes et villages fleuris. Le thème de cette édition sera “Récréation végétale”. ### **Au programme :** * Plus de 120 exposants * Vente de végétaux : producteurs locaux, paysagistes et architectes des jardins, artisans-décorateurs, produits naturels issus du végétal… * Conférences * Animations * 15 000 m² d’exposition ### **Pratique :** * Entrée 5 € * Gratuit pour – 14 ans * Pass 2 jours : 6 € * Tarif réduit : 4€ – étudiants, demandeurs d’emploi, groupe 10 personnes, personnes en situation de handicap. * Restauration sur place. * Parking gratuit à proximité. * Accès facile pour le chargement de vos plantes.

