Les Premières Glisses Chantemerle Saint-Chaffrey, 9 décembre 2023, Saint-Chaffrey.

Saint-Chaffrey,Hautes-Alpes

L’hiver s’annonce particulièrement festif avec dès l’ouverture des remontées mécaniques, un week-end « Premières Glisses » ponctué d’animations, et d’un DJ Set de Sound of Legend..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Chantemerle Place du Téléphérique

Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Winter promises to be particularly festive, with a « Premières Glisses » weekend of entertainment and a DJ set by Sound of Legend as soon as the lifts open.

El invierno se presenta especialmente festivo, con un fin de semana de « Premières Glisses » y un DJ set de Sound of Legend en cuanto se abran los remontes.

Der Winter wird besonders festlich mit einem « Premières Glisses »-Wochenende mit Animationen und einem DJ-Set von Sound of Legend, sobald die Skilifte geöffnet sind.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon