Atelier de fabrication de baume apaisant Le Moulin de Chantelle, 3 juillet 2023, Chantelle.

Pour être sûr(e) des constituants de vos cosmétiques, venez les fabriquer vous-même! Ce baume au plantain récolté sur place apaisera piqures et autres démangeaisons cutanées. Sur inscription..

2023-07-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-03 20:00:00. .

Le Moulin de Chantelle Lieu-dit Truelle

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To be sure of the ingredients of your cosmetics, come make them yourself! This plantain balm harvested on site will soothe bites and other skin itches. On registration.

Para estar seguro de los ingredientes de tus cosméticos, ¡ven y hazlos tú mismo! Este bálsamo de plátano cosechado localmente aliviará las picaduras y otros picores de la piel. En la inscripción.

Um sicherzugehen, dass Ihre Kosmetika die richtigen Inhaltsstoffe haben, stellen Sie sie selbst her! Dieser Balsam mit vor Ort geerntetem Spitzwegerich beruhigt Stiche und andere juckende Hautstellen. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule