Concert « Les faucheuses : Nouvelle chansonnières » Hôtel de la poste et des voyageurs – 5, Rue de la République, 30 juin 2023, Chantelle.

Interprètes, autrices et compositrices, les Faucheuses nous embarquent dans leur univers onirique, révolté et déjanté. Le duo complice aborde avec humour et authenticité des thèmes essentiels tels que l’Amour, la Mort, les petits chiens en laisse….

2023-06-30 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-30 . .

Hôtel de la poste et des voyageurs – 5, Rue de la République

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Performers, authors and composers, the Faucheuses take us into their dreamlike, rebellious and crazy universe. The duo approaches with humor and authenticity essential themes such as Love, Death, small dogs on a leash…

Intérpretes, autores y compositores, los Faucheuses nos adentran en su universo onírico, rebelde y alocado. El dúo aborda con humor y autenticidad temas esenciales como el amor, la muerte, los perritos con correa…

Als Interpretinnen, Autorinnen und Komponistinnen nehmen uns Les Faucheuses mit in ihr traumhaftes, rebellisches und verrücktes Universum. Das befreundete Duo behandelt mit Humor und Authentizität wesentliche Themen wie Liebe, Tod, kleine Hunde an der Leine…

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule