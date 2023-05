Spectacle Cie Les colporteurs de plaisirs « Les Plaisirs minuscules» Hôtel de la poste et des voyageurs – 5, Rue de la République, 18 juin 2023, Chantelle.

Savons-nous vraiment apercevoir les plaisirs minuscules du quotidien, les saisir, ou encore les apprécier ? Philippe Jeancoux et Thierry Frobert, nous offrent durant une cinquantaine de minutes un petit moment de bonheur simple, qui nous échappe parfois..

Hôtel de la poste et des voyageurs – 5, Rue de la République

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Do we really know how to perceive the tiny pleasures of everyday life, to seize them, or even to appreciate them? Philippe Jeancoux and Thierry Frobert, offer us during about fifty minutes a small moment of simple happiness, which escapes us sometimes.

¿Sabemos realmente ver los pequeños placeres de la vida cotidiana, captarlos o apreciarlos? Philippe Jeancoux y Thierry Frobert nos ofrecen, durante unos cincuenta minutos, un pequeño momento de felicidad sencilla, que a veces se nos escapa.

Wissen wir wirklich, wie wir die winzigen Freuden des Alltags wahrnehmen, sie ergreifen oder gar genießen können? Philippe Jeancoux und Thierry Frobert bieten uns 50 Minuten lang einen kleinen Moment des einfachen Glücks, der uns manchmal entgeht.

